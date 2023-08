EXPOSITION DE PHOTOS D’ANIMAUX 7A rue de la Clairie La Bresse, 9 septembre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Louan Olivier, 14 ans habite à Vagney. Habité d’un profond respect pour toutes les formes du vivant, il observe les animaux sauvages pour comprendre leurs habitudes de vie. Ses photos d’animaux à l’affût vous surprendront et vous feront prendre conscience de la diversité qui peuple nos forêt.. Tout public

Vendredi 2023-09-09 14:00:00 fin : 2023-11-02 18:00:00. 0 EUR.

7A rue de la Clairie Maison de La Bresse

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



Louan Olivier, 14, lives in Vagney. Inhabited by a deep respect for all forms of life, he observes wild animals to understand their habits. His photos of animals on the prowl will surprise you and make you aware of the diversity that inhabits our forests.

Louan Olivier, de 14 años, vive en Vagney. Con un profundo respeto por todas las formas de vida, observa a los animales salvajes para comprender sus hábitos. Sus fotos de animales al acecho te sorprenderán y te harán tomar conciencia de la diversidad que habita nuestros bosques.

Der 14-jährige Louan Olivier lebt in Vagney. Er hat einen tiefen Respekt vor allen Lebewesen und beobachtet wilde Tiere, um ihre Lebensgewohnheiten zu verstehen. Seine Fotos von Tieren, die auf der Lauer liegen, werden dich überraschen und dir die Vielfalt unserer Wälder bewusst machen.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES