EXPOSITION LA FORÊT LE BOIS ET LES HOMMES 7A Rue de la Clairie La Bresse, 9 septembre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Exposition de Michel Laurent, artiste incontournable grand défenseur de notre beau territoire. Au travers de cette exposition, Michel Laurent nous amène à réfléchir sur la forêt, sur sa place dans nos vies d’hier et de demain , sans oublier aujourd’hui .Des photos pleines de sens mais surtout pleines de beauté.

Un parcours initiatique au cœur de nos forêts. Francis Cuny, sculpteur sur glace , sur granit mais surtout sur bois depuis 50 ans, Francis Cuny agrémentera l’exposition de plusieurs sculptures issues du bois de nos forêts. Il devient vivant au travers d’œuvres pleines de grâce.. Tout public

Vendredi 2023-09-09 14:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. 0 EUR.

7A Rue de la Clairie Maison de La Bresse

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



Exhibition by Michel Laurent, one of the great defenders of our beautiful region. In this exhibition, Michel Laurent invites us to reflect on the forest and its place in our lives, past and future, without forgetting today?photos full of meaning but above all full of beauty.

An initiatory journey into the heart of our forests. Francis Cuny, sculptor in ice, granite and above all wood for 50 years, Francis Cuny will enhance the exhibition with several sculptures made from the wood of our forests. He brings them to life in graceful works.

Una exposición de Michel Laurent, artista gran defensor de nuestra hermosa región. En esta exposición, Michel Laurent nos invita a reflexionar sobre el bosque y su lugar en nuestras vidas, pasadas y futuras, sin olvidar las de hoy. Fotografías llenas de significado, pero sobre todo llenas de belleza.

Un viaje iniciático al corazón de nuestros bosques. Francis Cuny, que lleva 50 años esculpiendo hielo, granito y sobre todo madera, animará la exposición con varias esculturas realizadas con la madera de nuestros bosques. Les da vida en obras llenas de gracia.

Ausstellung von Michel Laurent, einem unumgänglichen Künstler und Verteidiger unserer schönen Region. In dieser Ausstellung regt Michel Laurent uns dazu an, über den Wald nachzudenken, über seinen Platz in unserem Leben von gestern und morgen, ohne dabei die Gegenwart zu vergessen.

Eine Initiationsreise durch unsere Wälder. Francis Cuny, Eis-, Granit- und vor allem Holzbildhauer seit 50 Jahren, wird die Ausstellung mit mehreren Skulpturen aus dem Holz unserer Wälder bereichern. Er wird durch seine Werke voller Anmut zum Leben erweckt.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES