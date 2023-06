20H04 DE L’IDÉE SANS DÉTOUR 7A rue de la Clairie La Bresse, 15 juin 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

20h04, de l’idée sans détour», ce sont des soirées conçues pour tous ceux qui ont envie de découvertes, de curiosités, d’ouverture d’esprit .

4 fois 20 minutes par des passionnés sur des sujets variés avant de terminer la soirée par des discussions (in)formelles avec l’intervenant de votre choix.

Noémie CARPENTIER : Ferme aquaponique de l’Abbaye Début 2019, je reprends la ferme de mes grands-parents. Les vaches laissent place aux poissons et aux légumes. Depuis 4 ans, mon activité est l’aquaponie, je cultive des fruits et légumes grâce aux excréments de mes poissons. Toute ma production (poissons, fruits et légumes) est vendue en circuit-court, vente directe au bord du lac de Bouzey dans les Vosges. Pourquoi et comment j’en suis arrivée là ?

Valéry POIROT : Montreur d’étoiles, astronome et accompagnateur en montagne, Les hommes ont longtemps cherché à savoir d’où ils venaient en regardant ailleurs, notamment dans le lointain du ciel De l’Antiquité à la découverte de Laniakea, la superstructure de 100 000 galaxies où nous vivons, la perception du monde n’a cessé d’évoluer au cours du temps.

Jean-Jacques PAGÈS : Luthier à Mirecourt

Jean-Jacques Pagès nous parlera de son métier, de sa passion, de ses rencontres et d’une aventure aussi particulière que mystérieuse, qui l’entraîna à redonner vie à des fossiles géants ! Un voyage surprenant dans le temps et les profondeurs sombres de l’harmonie.

Jean-Nicolas MATHIEU: Oslo, guitare électrique,

Adepte des croisements artistiques, Jean Nicolas Mathieu propose, avec OSLO, un « seul-en-guitare » Boudée, percutée, chantante, vitaminée, elle est au centre de la composition. Le musicien fait sortir de l’instrument des sons et textures sonores assez inhabituelles par rapport à l’idée que l’on pourrait se faire de la guitare rock. Tentons une liste, non exhaustive, d’adjectifs qui puissent donner une idée de sa musique : Profonde, vaporeuse, rageuse, électrique, feutrée, atmosphérique, envoûtante… un voyage.. Tout public

7A rue de la Clairie Maison de La Bresse

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



20h04, de l’idée sans détour », are evenings designed for all those with a taste for discovery, curiosity and open-mindedness.

4 x 20-minute presentations by passionate speakers on a variety of subjects, before ending the evening with (in)formal discussions with the speaker of your choice.

Noémie CARPENTIER: Ferme aquaponique de l’Abbaye In early 2019, I’m taking over my grandparents’ farm. Cows give way to fish and vegetables. For the past 4 years, my business has been aquaponics, growing fruit and vegetables using the excrement of my fish. All my production (fish, fruit and vegetables) is sold in a short circuit, direct from the banks of Lake Bouzey in the Vosges. Why and how did I get here?

Valéry POIROT: Star gazer, astronomer and mountain guide, Human beings have long sought to know where they came from by looking elsewhere, particularly in the distant sky. From ancient times to the discovery of Laniakea, the superstructure of 100,000 galaxies in which we live, our perception of the world has continued to evolve over time.

Jean-Jacques PAGÈS: Luthier in Mirecourt

Jean-Jacques Pagès will tell us about his trade, his passion, his encounters and an adventure as special as it is mysterious, which led him to bring giant fossils back to life! A surprising journey through time and into the dark depths of harmony.

Jean-Nicolas MATHIEU: Oslo, electric guitar,

An adept at artistic cross-fertilization, Jean-Nicolas Mathieu’s OSLO is a « one-man show » of electric guitars, which are at the heart of the composition. The musician brings out sounds and textures from the instrument that are quite unusual in relation to the idea we might have of the rock guitar. Let’s attempt a non-exhaustive list of adjectives that might give an idea of his music: deep, vaporous, raging, electric, hushed, atmospheric, bewitching… a journey.

20h04, de l’idée sans détour » es una serie de veladas pensadas para cualquier persona con ganas de descubrir, curiosa y abierta de mente.

4 charlas de 20 minutos a cargo de personas apasionadas sobre temas variados antes de terminar la velada con debates (in)formales con el ponente de su elección.

Noémie CARPENTIER: Granja Abbaye Aquaponics A principios de 2019, me hago cargo de la granja de mis abuelos. Las vacas dejan paso a los peces y las verduras. Desde hace 4 años, me dedico a la acuaponía, cultivando frutas y verduras con los excrementos de mis peces. Todos mis productos (pescado, fruta y verdura) se venden en circuito corto, directamente a orillas del lago Bouzey, en los Vosgos. ¿Por qué y cómo he llegado hasta aquí?

Valéry POIROT: Observador de estrellas, astrónomo y guía de montaña, El ser humano lleva mucho tiempo intentando saber de dónde viene mirando a otra parte, sobre todo al cielo lejano. Desde la Antigüedad hasta el descubrimiento de Laniakea, la superestructura de 100.000 galaxias en la que vivimos, nuestra percepción del mundo no ha dejado de evolucionar con el paso del tiempo.

Jean-Jacques PAGÈS: Luthier en Mirecourt

Jean-Jacques Pagès nos hablará de su oficio, de su pasión, de las personas que ha conocido y de una aventura tan especial como misteriosa, ¡que le llevó a devolver la vida a fósiles gigantes! Un viaje sorprendente a través del tiempo y a las oscuras profundidades de la armonía.

Jean-Nicolas MATHIEU: Oslo, guitarra eléctrica,

Aficionado a los mestizajes artísticos, OSLO de Jean-Nicolas Mathieu es un « one-man show », con la guitarra en el centro de la composición. El músico saca del instrumento sonidos y texturas bastante inusuales en relación con la idea que podemos tener de la guitarra rock. Intentemos una lista no exhaustiva de adjetivos para hacernos una idea de su música: profunda, vaporosa, rabiosa, eléctrica, silenciosa, atmosférica, hechizante… un viaje.

20h04, de l’idée sans détour », das sind Abende, die für all jene konzipiert sind, die Lust auf Entdeckungen, Neugierde und Offenheit haben.

4 mal 20 Minuten von leidenschaftlichen Rednern zu verschiedenen Themen, bevor der Abend mit (in)formellen Gesprächen mit dem Redner Ihrer Wahl endet.

Noémie CARPENTIER: Aquaponik-Farm der Abtei Anfang 2019 übernehme ich den Bauernhof meiner Großeltern. Die Kühe machen Platz für Fisch und Gemüse. Seit vier Jahren ist mein Geschäft die Aquaponik, ich baue mithilfe der Exkremente meiner Fische Obst und Gemüse an. Meine gesamte Produktion (Fisch, Obst und Gemüse) wird über einen Direktverkauf am Ufer des Sees von Bouzey in den Vogesen verkauft. Warum und wie bin ich dazu gekommen?

Valéry POIROT : Sternengucker, Astronom und Bergführer, Die Menschen haben lange Zeit versucht, herauszufinden, woher sie kommen, indem sie woanders hinschauten, insbesondere in die Ferne des Himmels Von der Antike bis zur Entdeckung von Laniakea, dem Überbau aus 100 000 Galaxien, in dem wir leben, hat sich die Wahrnehmung der Welt im Laufe der Zeit immer wieder verändert.

Jean-Jacques PAGÈS: Geigenbauer in Mirecourt

Jean-Jacques Pagès wird uns von seinem Beruf, seiner Leidenschaft, seinen Begegnungen und einem ebenso besonderen wie mysteriösen Abenteuer erzählen, das ihn dazu veranlasste, riesigen Fossilien neues Leben einzuhauchen! Eine überraschende Reise durch die Zeit und die dunklen Tiefen der Harmonie.

Jean-Nicolas MATHIEU: Oslo, elektrische Gitarre,

Jean-Nicolas Mathieu ist ein Fan von künstlerischen Überschneidungen und präsentiert mit OSLO ein « Solo-in-Gitarre ». Die Gitarre steht im Zentrum der Komposition und wird gestopft, geschlagen, gesungen, vitaminisiert. Der Musiker entlockt dem Instrument Klänge und Klangstrukturen, die im Vergleich zu der Vorstellung, die man sich von einer Rockgitarre machen könnte, recht ungewöhnlich sind. Versuchen wir eine nicht erschöpfende Liste von Adjektiven, die eine Vorstellung von seiner Musik vermitteln können: tiefgründig, dampfend, wütend, elektrisch, gedämpft, atmosphärisch, betörend … eine Reise.

