Apéro-concert avec le trio jazz « Noël en fête » 7A route de Rombach Lièpvre, 8 décembre 2023, Lièpvre.

Lièpvre,Haut-Rhin

La Médiathèque du Val d’Argent en partenariat avec le Trio Jazz organisera un apéro-concert, « Noël en fête » le Vendredi 8 Décembre à 18h30 à la salle polyvalente de Lièpvre.

Dans le cadre du Calendrier de l’Avent, un vin chaud sera offert aux participants !

Le Trio a décidé de reprendre une série de chansons célèbres, entre tradition, chanson française et jazz..

7A route de Rombach

Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est



The Médiathèque du Val d’Argent, in partnership with Trio Jazz, is organizing an apéro-concert, « Noël en fête », on Friday December 8 at 6.30pm at the Salle polyvalente in Lièpvre.

As part of the Advent Calendar, participants will be offered mulled wine!

The Trio has decided to cover a series of famous songs, combining tradition, French chanson and jazz.

La Médiathèque du Val d’Argent, en colaboración con el Trio Jazz, organiza el viernes 8 de diciembre a las 18.30 h en la Sala polivalente de Lièpvre un apéro-concierto, « Noël en fête ».

Como parte del Calendario de Adviento, se ofrecerá a los participantes vino caliente

El Trío ha decidido versionar una serie de canciones famosas, combinando tradición, chanson francesa y jazz.

Die Mediathek des Val d’Argent organisiert in Zusammenarbeit mit dem Trio Jazz am Freitag, den 8. Dezember um 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle von Lièpvre ein Aperitif-Konzert, « Noël en fête ».

Im Rahmen des Adventskalenders wird den Teilnehmern ein Glühwein angeboten!

Das Trio hat beschlossen, eine Reihe berühmter Lieder zwischen Tradition, französischem Chanson und Jazz aufzugreifen.

