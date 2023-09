Stage d’anglais for Teens – Spécial Halloween ! (10-14 ans) 7A le Grand Chemin Mours-Saint-Eusèbe, 23 octobre 2023, Mours-Saint-Eusèbe.

Mours-Saint-Eusèbe,Drôme

STAGE SPÉCIAL HALLOWEEN

Sculpter une citrouille, grands jeux d’extérieurs, chansons, petits jeux divers et des bricolages/activités de loisirs créatifs ✂, création d’une histoire inventée collective, sketches et tout ça en anglais !.

2023-10-23 fin : 2023-10-24 . EUR.

7A le Grand Chemin RécréAnglais Mours-Saint-Eusèbe

Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



SPECIAL HALLOWEEN WORKSHOP

Pumpkin carving, large outdoor games, songs, various games and crafts/creative leisure activities, creation of a collective story, sketches and all in English!

TALLER ESPECIAL HALLOWEEN

Tallado de calabazas, grandes juegos al aire libre, canciones, juegos varios y manualidades/actividades de ocio creativo, creación de un cuento colectivo, sketches y ¡todo en inglés!

SPEZIELLER WORKSHOP ZU HALLOWEEN

Einen Kürbis schnitzen, große Spiele im Freien, Lieder, verschiedene kleine Spiele und Bastelarbeiten/Hobbys?, Erstellen einer gemeinsam erfundenen Geschichte, Sketche und das alles auf Englisch!

