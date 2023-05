79rs Gang – Festival ALL STARS New Morning, 23 juin 2023, Paris.

Le vendredi 23 juin 2023

de 19h30 à 22h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 27.50 EUR

79rs Gang combine la musique traditionnelle amérindienne avec des sons club et électroniques dans le but de faire briller la culture de la Nouvelle-Orléans.

En 2020 ils sortent un nouvel album « Expect the Unexpected », ce nouvel opus présente la musique du traditionnel Mardi Gras comme on ne l’a jamais entendue auparavant. Leurs particularités : augmenter et élargir les musiques traditionnelles et les voix tout en y mêlant des percussions et des productions hip-hop et électroniques. 79rs Gang s’est formé à l’origine en 2013 lorsque le grand chef Romeo Bougere du 9ème Ward Hunters et le grand chef Jermaine Bossier du 7ème Ward Creole Hunters ont mis leurs différences de côté et se sont réunis pour construire un pont avec la musique, sortant un album de musique traditionnelle de Mardi Gras (« Fire On The Bayou ») en 2014.

Aujourd’hui, Jermaine et Romeo – aux côtés du scénariste/producteur Eric Heigle (Arcade Fire, The Soul Rebels, Lost Bayou Ramblers) – ont créé un album qui est enraciné dans les traditions uniques de la culture amérindienne du Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans, tout en lui apportant des notes moderne, amenant ainsi chaque morceau sur les pistes de danse et les fêtes du monde entier. « Romeo et Jermaine sont deux des plus mauvais chanteurs indiens, sans oublier que Romeo peut jouer du tambour aussi bien que n’importe qui » a déclaré Heigle. Cela, ajouté au concept de solidarité qui est intégré dans le concept du 79rs Gang rend ce projet super unique. Ils ont travaillé très dur sur cette musique et je ne pourrais pas être plus fier de 79rs Gang pour « Expect the Unexpected ».

Parmi les autres collaborateurs de « Expect the Unexpected » figurent Win Butler d’Arcade Fire, Korey Richey de LCD Soundsystem, Nicholas Payton, trompettiste lauréat d’un Grammy Award, Cyril Neville, percussionniste et chanteur américain, Lakou Mizik, collectionneur de musique de Haian, et bien d’autres musiciens de renom. La pochette de l’album a été créée par l’artiste de la Nouvelle-Orléans Ceaux Young.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.newmorning.com/20230623-5746-festival-all-stars-79rs-gang.html

