Le 19 août 2021 à 16h30 : rendez- vous place de l'Eglise à Berneval-le-Grand pour le départ en cortège jusqu'aux rues Loustalot et John White accompagné par le son des cornemuses du Rouen Pipe Band à 16h45 : Hommage au Lieutenant Loustalot -rue Loustalot à 17h15 : Hommage à John White- rue John White à 17h45 : dépôt de gerbe rue de Vassonville – St Martin en Campagne à 18h30 : Cérémonie à Notre de Liesse – place des Canadiens Puis départ en cortège jusqu'au pont Serge Moutailler et aux Ciseaux.

