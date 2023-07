Hameau Duboeuf 796, route de la Gare Romanèche-Thorins, 1 juillet 2023, Romanèche-Thorins.

Romanèche-Thorins,Saône-et-Loire

Hameau Duboeuf, le premier œnoparc en Beaujolais. Un site unique en France, adapté à toute la famille, mais aussi aux amateurs et connaisseurs !.

fin : . .

796, route de la Gare

Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Hameau Duboeuf, the first ?nopark in Beaujolais. A unique site in France, suitable for the whole family, but also for amateurs and connoisseurs!

Hameau Duboeuf, el primer « nopark » del Beaujolais. Un lugar único en Francia, apto para toda la familia, pero también para aficionados y entendidos

Eine außergewöhnliche Sehenswürdigkeit, welche die Geheimnisse des Weins mittels Ausstellungen und ganz besonderer Veranstaltungen enthüllt.

Mise à jour le 2023-06-27 par Mission Tourisme – Département 71