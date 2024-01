Si j’étais chocolatier 795 rue des saveurs Saint-Thonan, mercredi 24 janvier 2024.

Début : 2024-01-24 10:30:00

fin : 2024-01-24 12:00:00

Venez découvrir la culture du cacao, sa transformation en chocolat, la serre tropicale et notre entreprise durant une visite commentée par une médiatrice puis fabriquez votre tablette de chocolat au lait. Vous pourrez la rendre encore plus gourmande avec quelques toppings (raisins secs, noisettes concassées, …) et repartir avec.

795 rue des saveurs La Chocolaterie

Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne



