Théâtre « La loi du marcheur » de et avec Nicolas Bouchaud 795 chemin de Châteauvallon Ollioules, 17 novembre 2023, Ollioules.

Ollioules,Var

Janvier 1992. Serge Daney est atteint du Sida. Quelques mois avant sa mort, dans l’émission Océaniques, il s’entretient avec Régis Debray sur son parcours de critique de cinéma..

2023-11-17 20:30:00 fin : 2023-11-17 . .

795 chemin de Châteauvallon Châteauvallon – Centre National de Création et de Diffusion Culturelles

Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



January 1992. Serge Daney is diagnosed with AIDS. A few months before his death, on the TV program Océaniques, he talks to Régis Debray about his career as a film critic.

Enero de 1992. Serge Daney es diagnosticado de sida. Unos meses antes de su muerte, en el programa Océaniques, habla con Régis Debray sobre su carrera como crítico de cine.

Januar 1992. Serge Daney ist an AIDS erkrankt. Einige Monate vor seinem Tod spricht er in der Sendung Océaniques mit Régis Debray über seinen Werdegang als Filmkritiker.

