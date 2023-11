PORTES OUVERTES – DOMAINE DE LA GAUTERIE 794, route de la Gauterie Brissac Loire Aubance, 2 décembre 2023, Brissac Loire Aubance.

Brissac Loire Aubance,Maine-et-Loire

Le Domaine de la Gauterie vous invite à ses portes ouvertes d’hiver, les 2 et 3 décembre 2023..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 18:30:00. .

794, route de la Gauterie Domaine de la Gauterie – Etienne Jadeau

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Domaine de la Gauterie invites you to its winter open house on December 2 and 3, 2023.

El Domaine de la Gauterie le invita a su jornada de puertas abiertas de invierno los días 2 y 3 de diciembre de 2023.

Die Domaine de la Gauterie lädt Sie am 2. und 3. Dezember 2023 zu ihrem Wintertag der offenen Tür ein.

