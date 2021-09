Garde-Colombe Garde-Colombe GARDE COLOMBE, Hautes-Alpes 793ème Foire aux dindes de Lagrand Garde-Colombe Garde-Colombe Catégories d’évènement: GARDE COLOMBE

Hautes-Alpes

793ème Foire aux dindes de Lagrand Garde-Colombe, 9 septembre 2021, Garde-Colombe. 793ème Foire aux dindes de Lagrand 2021-09-09 – 2021-09-09 Plateau de Lagrand Lagrand

Garde-Colombe Hautes-Alpes Garde-Colombe C’est l’une des plus anciennes foires de France : depuis près de 8 siècles les habitants du Buëch se retrouvent chaque 9 septembre pour s’approvisionner avant l’hiver. Grand marché sur le plateau, expos et démonstrations, visite et concours de boules. dernière mise à jour : 2021-08-30 par Office de Tourisme Sisteron Buëch

Détails Catégories d’évènement: GARDE COLOMBE, Hautes-Alpes Autres Lieu Garde-Colombe Adresse Plateau de Lagrand Lagrand Ville Garde-Colombe lieuville 44.34123#5.75585