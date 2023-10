Concert: « L’Atelier de réparation de chansons » 793 rue Emile Despax Mées, 24 novembre 2023, Mées.

Mées,Landes

L’association Tourbières et Patrimoine Méessois et la Compagnie du lavoir reçoivent Alain Sourigues et Jean Mouchès qui présentent leur spectacle pétillant d’humour et de poésie où les deux artistes conjuguent leurs talents pour faire revivre les textes du répertoire de la chanson populaire..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

793 rue Emile Despax Salle des Fêtes

Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Tourbières et Patrimoine Méessois association and the Compagnie du lavoir welcome Alain Sourigues and Jean Mouchès to present their sparklingly humorous and poetic show, in which the two artists combine their talents to revive popular song lyrics.

La asociación Tourbières et Patrimoine Méessois y la Compagnie du lavoir dan la bienvenida a Alain Sourigues y Jean Mouchès para presentar su chispeante espectáculo humorístico y poético, en el que los dos artistas combinan su talento para revivir letras de canciones populares.

Der Verein Tourbières et Patrimoine Méessois und die Compagnie du lavoir empfangen Alain Sourigues und Jean Mouchès, die ihre vor Humor und Poesie sprühende Show präsentieren, in der die beiden Künstler ihre Talente vereinen, um Texte aus dem Repertoire des Volksliedes wieder aufleben zu lassen.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Grand Dax