Visite découverte Musée Henri Martin 792 Rue Émile Zola Cahors, 25 juin 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Le dimanche 25 Juin a 15h, visite guidée de 1h30 du Musée Henri Martin.

Réservation conseillée.

2023-06-25 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-25 16:30:00. .

792 Rue Émile Zola

Cahors 46000 Lot Occitanie



Sunday June 25 at 3pm, 1h30 guided tour of the Musée Henri Martin.

Reservation recommended

El domingo 25 de junio a las 15:00 h, visita guiada de 1h30 al museo Henri Martin.

Se recomienda reservar

Am Sonntag, den 25. Juni um 15 Uhr findet eine 1,5-stündige Führung durch das Musée Henri Martin statt.

Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-06-01 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie