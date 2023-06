Journée européenne de l’archéologie – Musée Henri Martin 792 Rue Émile Zola Cahors, 17 juin 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Le 17 et 18 Juin au Musée Henri Martin c’est la journée européenne de l’archéologie / Réservation conseillée.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-18 . .

June 17 and 18 at the Musée Henri Martin it’s European Archaeology Day / Booking recommended

Los días 17 y 18 de junio se celebra en el Museo Henri Martin el Día Europeo de la Arqueología / Reserva obligatoria

Am 17. und 18. Juni findet im Musée Henri Martin der Europäische Tag der Archäologie statt / Reservierung empfohlen

