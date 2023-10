FESTIVAL L’UNE,ELLES – CIRQUE/MUSIQUE COMME TOI TU ME VOIX – LUNEL VIEL – 15H 792 Avenue de la République Lunel-Viel, 15 octobre 2023, Lunel-Viel.

Lunel-Viel,Hérault

Par la Cie La Fauvette – Venez découvrir ce spectacle de cirque et musique le dimanche octobre à 15h au Parc de l’Orangerie de Lunel-Viel.

Tout public-Gratuit.

2023-10-15 15:00:00 fin : 2023-10-15 16:00:00. .

792 Avenue de la République

Lunel-Viel 34400 Hérault Occitanie



By Cie La Fauvette – Come and discover this circus and music show on Sunday October at 3pm in Lunel-Viel?s Parc de l?Orangerie.

All audiences-Free

Por Cie La Fauvette – Venga a ver este espectáculo de circo y música el domingo de octubre a las 15h en el Parque de la Orangerie de Lunel-Viel.

Abierto a todos – Gratuito

Von der Cie La Fauvette – Erleben Sie dieses Zirkus- und Musikspektakel am Sonntag, den Oktober um 15 Uhr im Parc de l’Orangerie in Lunel-Viel.

Für alle Altersgruppen – Kostenlos

