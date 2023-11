Soirée privée du Nouvel An 790 Route de Laubanère Louer, 31 décembre 2023, Louer.

Louer,Landes

Soirée Privée avec Repas et animation au programme.

Venez fêter le nouvel au Camping de l’Etang de Laubanère !

Sur réservation, coupon à remplir et à retourner avant le 30 novembre..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 05:00:00. EUR.

790 Route de Laubanère Camping de l’Etang de Laubanère

Louer 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine



Private evening with meal and entertainment.

Come celebrate New Year’s Eve at Camping de l’Etang de Laubanère!

Reservations required, coupon to be filled in and returned before November 30.

Velada privada con cena y animación.

Venga a celebrar la Nochevieja en el Camping de l’Etang de Laubanère

Reserva obligatoria, cupón a rellenar y devolver antes del 30 de noviembre.

Privater Abend mit Essen und Unterhaltung auf dem Programm.

Feiern Sie den Neujahrstag auf dem Camping de l’Etang de Laubanère!

Reservierung erforderlich, Coupon ausfüllen und vor dem 30. November zurücksenden.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Terres de Chalosse