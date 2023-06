Apéro gourmand : cuisine japonaise et vins d’Alsace 79 rue Sainte Marguerite Epfig, 7 juillet 2023, Epfig.

Epfig,Bas-Rhin

Découvrez les accords gourmands de la Cuisine Japonaise de Yoko Tsuji, ancienne chef japonaise dans un restaurant de Kyoto, traiteur en Alsace avec nos Vins & Crémants d’Alsace..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 . EUR.

79 rue Sainte Marguerite

Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est



Discover the gourmet Japanese cuisine of Yoko Tsuji, former Japanese chef in a Kyoto restaurant, caterer in Alsace with our Wines & Crémants d’Alsace.

Descubra la cocina japonesa gourmet de Yoko Tsuji, antigua chef japonesa en un restaurante de Kioto, caterer en Alsacia con nuestros Vinos y Crémants d’Alsace.

Entdecken Sie die köstlichen Kombinationen der japanischen Küche von Yoko Tsuji, ehemalige japanische Köchin in einem Restaurant in Kyoto, Catering im Elsass mit unseren Weinen & Crémants d’Alsace.

Mise à jour le 2023-05-31 par Office de tourisme du pays de Barr