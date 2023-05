LES VENTS D’ANGES : EMMANUEL PELAPRAT (TOULOUSE) « FANTAISIES SYMPHONIQUES » 79 Rue du Docteur Albert Tomey, 19 août 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Les vents d’anges (concert d’orgue, chaque samedi de l’été).

Oeuvres de Saint-Saëns, Boëly, Dubois

Proposé par « Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane ».

2023-08-19 à 11:00:00 ; fin : 2023-08-19 . .

79 Rue du Docteur Albert Tomey

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



Les vents d’anges (organ concert, every Saturday in the summer).

Works by Saint-Saëns, Boëly, Dubois

Proposed by « Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane »

Les vents d’anges (concierto de órgano, todos los sábados de verano).

Obras de Saint-Saëns, Boëly, Dubois

Propuesto por « Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane »

Les vents d’anges (Orgelkonzert, jeden Samstag im Sommer).

Werke von Saint-Saëns, Boëly, Dubois

Angeboten von « Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane »

Mise à jour le 2023-05-22 par A.D.T. de l’Aude / OMT Carcassonne