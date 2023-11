Salon d’Automne des Artistes du Velay 49è édition 79 Fbg Saint-Jean Le Puy-en-Velay, 25 novembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

La Commanderie St Jean accueillera la 49ème édition du salon d’automne des Artistes du Velay. Ce sera l’occasion pour 27 artistes d’exposer leurs œuvres.

Cette année ce ne sont pas moins de 22 peintres et 5 sculpteurs qui exposent..

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

79 Fbg Saint-Jean Commanderie St Jean

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Commanderie St Jean will host the 49th edition of the Artistes du Velay autumn show. It will be an opportunity for 27 artists to exhibit their work.

This year, no fewer than 22 painters and 5 sculptors will be exhibiting.

La Commanderie St Jean acoge la 49ª edición del salón de otoño Artistes du Velay. Será la ocasión para 27 artistas de exponer sus obras.

Este año expondrán nada menos que 22 pintores y 5 escultores.

In der Commanderie St Jean findet die 49. Ausgabe der Herbstmesse der Künstler aus dem Velay statt. Es ist die Gelegenheit für 27 Künstler, ihre Werke auszustellen.

In diesem Jahr sind es nicht weniger als 22 Maler und 5 Bildhauer, die ausstellen.

