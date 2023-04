Stages multisports 79 Boulevard de la Paix, 17 avril 2023, Pau.

Nous proposons des activités sportives pour les enfants à Pau durant les vacances de Pâques du mardi 11 au vendredi 21 avril 2023.

Les enfants vont pouvoir découvrir une multitude de sports d’une manière ludique grâce aux différents jeux mis en place par les éducateurs de l’équipe d’animation.

Nous accueillons les enfants de 3 ans à 12 ans avec 3 tranches d’âge. Nous serons ouverts de 8h à 18h (garderie de 8h à 10h et de 16h30 à 18h).

Nous vous demandons d’amener le pique-nique pour le midi, une bouteille d’eau ainsi qu’un petit goûter.

Retrouvez le planning ci-dessous avec toutes nos activités.

Pour vous inscrire en ligne, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous. Vous pourrez sélectionner votre semaine ou vos journées et payer en ligne..

2023-04-17 à ; fin : 2023-04-21 18:00:00.

79 Boulevard de la Paix Le P’tit Club

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



We offer sports activities for children in Pau during the Easter vacations from Tuesday 11th to Friday 21st April 2023.

The children will be able to discover a multitude of sports in a playful way thanks to the various games set up by the educators of the animation team.

We welcome children from 3 to 12 years old with 3 age groups. We will be open from 8am to 6pm (daycare from 8am to 10am and from 4:30pm to 6pm).

We ask that you bring a picnic lunch, a bottle of water and a small snack.

You can find the schedule below with all our activities.

To register online, please click on the button below. You will be able to select your week or days and pay online.

Ofrecemos actividades deportivas para niños en Pau durante las vacaciones de Semana Santa del martes 11 al viernes 21 de abril de 2023.

Los niños podrán descubrir multitud de deportes de forma lúdica gracias a los diferentes juegos puestos en marcha por los educadores del equipo de animación.

Acogemos a niños de 3 a 12 años con 3 grupos de edad. Estaremos abiertos de 8h a 18h (guardería de 8h a 10h y de 16h30 a 18h).

Le pedimos que traiga un almuerzo tipo picnic, una botella de agua y un pequeño tentempié.

A continuación encontrará el programa con todas nuestras actividades.

Para inscribirse en línea, haga clic en el botón de abajo. Puede seleccionar su semana o días y pagar en línea.

Wir bieten während der Osterferien von Dienstag, dem 11. April, bis Freitag, dem 21. April 2023, Sportaktivitäten für Kinder in Pau an.

Die Kinder werden eine Vielzahl von Sportarten auf spielerische Weise kennenlernen, dank der verschiedenen Spiele, die von den Erziehern des Animationsteams eingeführt werden.

Wir empfangen Kinder von 3 bis 12 Jahren in drei Altersgruppen. Wir sind von 8:00 bis 18:00 Uhr geöffnet (Kinderbetreuung von 8:00 bis 10:00 Uhr und von 16:30 bis 18:00 Uhr).

Wir bitten Sie, ein Picknick, eine Flasche Wasser und einen kleinen Snack mitzubringen.

Hier finden Sie den Zeitplan mit allen unseren Aktivitäten.

Um sich online anzumelden, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten. Sie können dann Ihre Woche oder Ihre Tage auswählen und online bezahlen.

