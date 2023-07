Thierry Hel en concert au Channel 79 Av. Michel Cabieu Ouistreham, 14 juillet 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Cet été, retrouvez le chanteur de soul, blues, pop et rock, Thierry Hel, en concert au restaurant Le Channel..

2023-07-14 18:30:00 fin : 2023-07-14 23:00:00. .

79 Av. Michel Cabieu Le Channel

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



This summer, join soul, blues, pop and rock singer Thierry Hel in concert at Le Channel restaurant.

Este verano, el cantante de soul, blues, pop y rock Thierry Hel dará un concierto en el restaurante Le Channel.

Erleben Sie diesen Sommer den Soul-, Blues-, Pop- und Rocksänger Thierry Hel bei einem Konzert im Restaurant Le Channel.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité