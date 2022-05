78ème anniversaire du débarquement à Bénouville Bénouville, 5 juin 2022, Bénouville.

Bénouville 14970 Bénouville

La commune de Bénouville organise une série de commémorations et d’animations à l’occasion du 78ème anniversaire du Débarquement.

Au programme de ses journées :

Dimanche 5 juin :18h15 – Accueil des familles et amis des vétérans du Major Howard – Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry et des vétérans du 7ème Bataillon de parachutistes18h30 – Concert – The Massed Band of the Pegasus Memorial, orchestre britannique sur l’esplanade ouest de la salle polyvalente20h00-23h00 – Exposition de véhicules militaires au pied du pont Pegasus23h30 – Midnight ceremony, stèle du Major Howard (près du Pegasus Bridge)

Lundi 6 juin :11h15 – Défilé des enfants de Bénouville et fleurissement des tombes anglaises au cimetière12h30 – Défilé Mairie – Pegasus Bridge avec : L’orchestre “The Massed Band of the

Pegasus Memorial”, l’orchestre “Bagpipers of the World United International Association”, présence des familles et amis des vétérans du Major Howard “Ox and Bucks”12h45 – Cérémonie au monument Signal, esplanade du Major Howard avec : Présence des familles et amis des vétérans du Major Howard “Ox and Bucks”, discours et dépôt de gerbes, hymnes nationaux13h00 – Traversée à pied du Pegasus Bridge13h10 – Cérémonie oecuménique au monument religieux devant la mairie : présence des familles et amis des vétérans du 7ème Bataillon de parachutistes, discours et dépôt de gerbes14h30 – Aubade – Bagpipers of the World United International Association au parc du Château

+33 2 31 44 62 01 https://www.mairie-benouville.fr/

