Le Molay-Littry Calvados Le Molay-Littry 78ème Anniversaire de la Libération du Molay Littry : Samedi 11 juin de 14H à 23H / Dimanche 12 juin de 10H à 18H Reconstitution d’un camp militaire US,

défilé de véhicules militaires dans les rues du Molay-Littry le samedi après-midi,

cinéma en… musee.meunerie@wanadoo.fr +33 2 31 21 42 13 78ème Anniversaire de la Libération du Molay Littry : Samedi 11 juin de 14H à 23H / Dimanche 12 juin de 10H à 18H Reconstitution d’un camp militaire US,

Ville du Molay-Littry

