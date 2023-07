Concert 789 chemin de Bourouilla Sames, 15 juillet 2023, Sames.

Sames,Pyrénées-Atlantiques

Avec les Doly Pran et Les Sentinelles. Possibilité de se restaurer sur place, à la pizzeria et au restaurant, réservation conseillée..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . EUR.

789 chemin de Bourouilla La Cabane du Lac de Sames

Sames 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With the Doly Pran and Les Sentinelles. Possibility to eat at the pizzeria and the restaurant, reservation recommended.

Con el Doly Pran y Les Sentinelles. Posibilidad de comer en la pizzería y el restaurante, se recomienda reservar.

Mit den Doly Pran und Les Sentinelles. Möglichkeit, vor Ort in der Pizzeria und im Restaurant zu essen, Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque