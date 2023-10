Voir les oiseaux en forêt de Marly 78860 Saint-Nom-la-Bretèche, France Saint-Nom-la-Bretèche, 17 septembre 2023, Saint-Nom-la-Bretèche.

Venez observer les oiseaux en forêt de Marly à 20 kilomètres de Paris, nous allons parcourir ce massif forestier et découvrir la biodiversité à l’heure d’activité du soir. Parcourant les allées forestières, nous allons voir la faune et la flore et faire des clichés.

apprendre à repérer les oiseaux

Découverte des oiseaux en milieux forestier

balade en forêt

Durée : 3h30

Activité organisée par Gaëtan – Photographe

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/v-1

2023-09-17T19:30:00+02:00 – 2023-09-17T23:00:00+02:00

Nature Sortie nature