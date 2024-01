LE CHEMIN DE LA SALAMANDRE 78830 Bullion, France Bullion, 21 janvier 2024, Bullion.

LE CHEMIN DE LA SALAMANDRE Dimanche 21 janvier, 16h00 78830 Bullion, France Tarifs : TARIF ENFANT 4€ ; TARIF ADULTE 8€

Début : 2024-01-21T16:00:00+01:00 – 2024-01-21T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T16:00:00+01:00 – 2024-01-21T18:00:00+01:00

Le chemin de la Salamandre appartient à la Forêt départementale de la Madeleine, c’est un espace préservé présentant des caractéristiques paysagères et écologiques remarquables. En parcourant le chemin de la Salamandre, nous aurons le loisir d’observer des ambiances forestières variées entre arbres, arbustes et lianes persistantes et ravins de fougères.

Un quizz vous sera remis sur la flore des bestiaires du Moyen Age en écho à la fille des flammes, la salamandre.

Durée : 2h00

Activité organisée par FRANCOISE – Guide nature – Herbaliste

Infos et réservation sur [EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/decou-7 ](https://www.eco-nature.org/experience/decou-7)

Nature Sortie nature