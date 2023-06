Les Petits Curieux à Senlisse 78720 Senlisse, France Senlisse Senlisse Catégories d’Évènement: Senlisse

Yvelines Les Petits Curieux à Senlisse 78720 Senlisse, France Senlisse, 9 novembre 2022, Senlisse. Les Petits Curieux à Senlisse Mercredi 9 novembre 2022, 15h30 78720 Senlisse, France 6€ / adulte ; 4€ / enfant (sortie subventionnée par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse) La randonnée nous mènera sur le rebord des plateaux à travers les peuplements diversifiés d’arbres en passant par les anciennes carrières des Maréchaux, encore exploitée au début du XXe siècle. Jalonné de panneaux pédagogiques, ce sentier permet de découvrir le travail des carriers et d’observer notamment les superbes bancs de grès qui bordent la carrière ainsi qu’une coupe géologique représentative du sous-sol de la région. Un livret à compléter lors de la balade approfondira également les indices de présence de la faune à cette époque.

• Durée : 3h – Boucle de 4 km

• Public : familles (enfants + 6 ans)

Sortie nature proposée par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.

Durée : 3h

Activité organisée par Solen – Guide Nature

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/les-petits-curieux-a-senlisse

