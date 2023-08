Les fruits oléagineux et condimentaires dans les bois 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Dampierre-en-Yvelines, 24 septembre 2023, Dampierre-en-Yvelines.

Les fruits oléagineux et condimentaires dans les bois Dimanche 24 septembre, 17h00 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Tarifs : TARIF ENFANT 4€ ; TARIF ADULTE 8€

Parmi les plantes sauvages de l’automne, les plantes oléagineuses et condimentaires ont des vertus médicinales intéressantes. On vous dit tout depuis la cueillette jusqu’à leurs transformations. Et coté aromatique, petite cueillette de graines de carotte et d’alliaire « piquante comme la moutarde ». La nature est une grande épicerie.

Durée : 2h00

Activité organisée par FRANCOISE – Guide nature – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/decou-2

78720 Dampierre-en-Yvelines, France 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Dampierre-en-Yvelines 78720 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/decou-2 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/decou-2 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T17:00:00+02:00 – 2023-09-24T19:00:00+02:00

2023-09-24T17:00:00+02:00 – 2023-09-24T19:00:00+02:00

Nature Sortie nature