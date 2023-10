Cet évènement est passé DECOUVRER DES FRUITS SECS ET CHARNUS DANS LES BOIS 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Dampierre-en-Yvelines Catégories d’Évènement: Dampierre-en-Yvelines

DECOUVRER DES FRUITS SECS ET CHARNUS DANS LES BOIS Dimanche 10 septembre, 17h00 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Tarifs : TARIF ADULTE 8€ ; TARIF ENFANT 4€ Sur les chemins, vous découvrirez les capsules, les fruits à crochet, les fruits à aigrette, et bien d'autres formes ingénieuses. Petite cueillette de cynorrhodons, de sorbes, prunelles ou de mûres. Arrêt devant les très jolis fruits du fusain, nos fameux bonnets de cardinaux. Et quant aux graines de la benoîte commune, écoutons « l'histoire du velcro ». La nature est un livre ouvert à tous.

Durée : 2h00

Activité organisée par FRANCOISE – Guide nature – Herbaliste

