Découverte des fruits et des graines dans le Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse Samedi 19 novembre 2022, 15h30 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Gratuit pour les mineurs

Je vous invite à venir observer les fruits et les graines de l’automne dans les bois de Dampierre en Yvelines (78). La promenade est destinée à tous les curieux de la nature. C’est à travers une loupe que vous découvrirez les capsules, les fruits à crochets, les fruits à aigrette, et bien d’autres formes ingénieuses. Nous aurons peut être la chance de regarder les pétales des silènes, des linaires et de l’achillée millefeuille. Je vous parlerai de recettes d’herboriste, d’usages anciens et de légendes bucoliques.

Durée : 3h00

Activité organisée par FRANCOISE – Guide nature – Herbaliste

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-des-fruits-et-des-graines-des-arbustes-et-fleurs-dans-les-bois-de-dampierre-en-yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T15:30:00+01:00 – 2022-11-19T18:30:00+01:00

Nature Sortie nature