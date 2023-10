Les P’tits Curieux autour du Pourras 78610 Les Bréviaires, France Les Bréviaires, 15 janvier 2023, Les Bréviaires.

Les P'tits Curieux autour du Pourras Dimanche 15 janvier, 15h30 78610 Les Bréviaires, France 8€ / adulte ; 4€ / enfant (sortie subventionnée par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse)

Dimanche 15 janvier 2023 : Les P’tits Curieux autour du Pourras – 14h30-17h30

Créés à la fin du XVIIIème siècle, les étangs de Hollande constituent une réserve faunistique et floristique impressionnante. Bien équipés pour parcourir la nature à cette époque de l’année, nous profiterons de la saison hivernale pour découvrir les trésors de cette zone à la fois humide et forestière.

Durée : 3h – 4,5 km

Public : familles (enfants + 6 ans)

Sortie nature proposée par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse et donc subventionnée.

Activité organisée par Solen – Guide Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-p-tits-curieux-autour-du-pourras

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-15T15:30:00+01:00 – 2023-01-15T18:30:00+01:00

Nature Sortie nature