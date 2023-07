Mas Levigné 786 Route des Mas Maxou, 12 juillet 2023, Maxou.

Maxou,Lot

Vin nature, biologique et biodynamique.

Petit domaine situé au nord de Cahors de 2,6 ha.

Nous organisons des soirées en juillet-août avec assiettes de tapas..

Vendredi 13:00:00 fin : . EUR.

786 Route des Mas Brouelles

Maxou 46090 Lot Occitanie



Le Mas Levigné, on the slopes of Maxou, makes a « Vin de Pays » produced according to sustainable farming criteria, with limited yield. The white wine is matured in barrel, the red wine is vatted for a long time and then aged in oak.

Vino vivo, ecológico y biodinámico.

Naturbelassener, biologischer und biodynamischer Wein.

Kleines Weingut im Norden von Cahors mit einer Fläche von 2,6 ha.

Im Juli und August organisieren wir Abendveranstaltungen mit Tapas-Tellern.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Cahors – Vallée du Lot