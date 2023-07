Bal 785 route de Nyons La Motte-Chalancon, 21 juillet 2023, La Motte-Chalancon.

La Motte-Chalancon,Drôme

C’est la fête des Belges ! Venez nombreux profiter de cette soirée dansante en compagnie de nos voisins du Nord !.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

785 route de Nyons Camping L’Ondine de Provence

La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



It’s Belgian Day! Come and enjoy an evening of dancing with our neighbors from the North!

¡Es el Día de Bélgica! ¡Ven a disfrutar de una noche de baile con nuestros vecinos del norte!

Es ist der Tag der Belgier! Kommen Sie zahlreich und genießen Sie diesen Tanzabend mit unseren Nachbarn aus dem Norden!

