Bal 785 route de Nyons La Motte-Chalancon, 14 juillet 2023, La Motte-Chalancon.

La Motte-Chalancon,Drôme

Pour la fête nationale, le camping l’Ondine de Provence organise une soirée musicale..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

785 route de Nyons Camping L’Ondine de Provence

La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Ondine de Provence campsite is organizing a musical evening to celebrate the French national holiday.

Para celebrar el Día de la Bastilla, el camping Ondine de Provence organiza una velada musical.

Zum Nationalfeiertag veranstaltet der Campingplatz L’Ondine de Provence einen musikalischen Abend.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme du Pays Diois