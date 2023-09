Conférence Les Castelnaux du bassin de l’Adour 785 route de l’abbaye Hastingues, 17 septembre 2023, Hastingues.

Hastingues,Landes

Si les bastides sont un type de villages bien connu, il n’en va pas de même pour les castelnaux. Un inventaire a été réalisé à ce sujet dans le sud du département des Landes. Ce travail a permis de reconnaître les différentes formes prises par ces agglomérations..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 12:30:00. EUR.

785 route de l’abbaye Abbaye d’Arthous

Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



While bastides are a well-known type of village, castelnaux are not. An inventory of this type has been carried out in the south of the Landes département. This work has enabled us to identify the different forms taken by these agglomerations.

Aunque las bastidas son un tipo de pueblo muy conocido, no puede decirse lo mismo de los castelnaux. Se ha realizado un inventario de este tipo en el sur del departamento de Las Landas. Este trabajo ha permitido identificar las diferentes formas que adoptan estos asentamientos.

Während die Bastiden ein bekannter Dorftyp sind, gilt dies nicht für die Castelnaux. Im Süden des Departements Landes wurde eine Bestandsaufnahme zu diesem Thema durchgeführt. Diese Arbeit hat es ermöglicht, die verschiedenen Formen, die diese Siedlungen angenommen haben, zu erkennen.

