Vernissage de l’exposition « A la découverte des Joyaux du Ciel » d’Erwan Despierre 785 Avenue de la Clairette, Vercheny, 13 octobre 2023, Vercheny.

Vercheny,Drôme

Vernissage de l’exposition d’astrophotographies d’Erwan Despierre, en présence de l’artiste. Dégustation de vins Poulet & Fils à l’issue..

2023-10-13 18:30:00 fin : 2023-10-13 19:00:00. .

785 Avenue de la Clairette, CAVE POULET ET FILS, 785 avenue de la Clairette, 26340 VERCHENY

Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Opening of Erwan Despierre’s astrophotography exhibition, with the artist in attendance. Poulet & Fils wine tasting afterwards.

Inauguración de la exposición de astrofotografía de Erwan Despierre, en presencia del artista. Degustación de vinos Poulet & Fils a continuación.

Vernissage der Ausstellung von Astrofotografien von Erwan Despierre, in Anwesenheit des Künstlers. Anschließend Weinprobe mit Weinen von Poulet & Fils.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans