Bulles éphémères d’automne Poulet & Fils 785 Avenue de la Clairette, Vercheny, 13 octobre 2023, Vercheny.

Vercheny,Drôme

Comme chaque saison, la Cave Poulet & Fils vous ouvre ses portes pour vous proposer un événement inédit alliant les arts et le vin..

2023-10-13 16:00:00 fin : 2023-10-13 22:30:00. .

785 Avenue de la Clairette, CAVE POULET ET FILS, 785 avenue de la Clairette, 26340 VERCHENY

Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Like every season, the Cave Poulet & Fils opens its doors to offer you a unique event combining art and wine.

Como cada temporada, la Cave Poulet & Fils abre sus puertas para ofrecerle un evento único que combina arte y vino.

Wie in jeder Saison öffnet die Cave Poulet & Fils ihre Türen für Sie, um Ihnen ein ganz neues Ereignis zu bieten, das Kunst und Wein miteinander verbindet.

