Yvelines Randonnée inclusive : Entre forêt et musée Jean Monnet 78490 Bazoches-sur-Guyonne, France Bazoches-sur-Guyonne, 12 mars 2023, Bazoches-sur-Guyonne. Randonnée inclusive : Entre forêt et musée Jean Monnet Dimanche 12 mars, 15h30 78490 Bazoches-sur-Guyonne, France 8€ / adulte ; 4€ / enfant (sortie subventionnée par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse) Dimanche 12 mars 2023 à 14h30 : Entre forêt et musée Jean Monnet Au départ du centre de Bazoche-sur-Guyonne, nous parcourrons l’ancienne forêt d’Yveline. Les chemins ombragés nous conduiront jusqu’au Rocher Marquant qui offrait jadis un superbe point de vue. De la rivière à la plaine et aux coteaux boisés, nous nous intéresserons à la flore typique des différents écosystèmes et à ce que nous révèlent les arbres en plein cœur de l’hiver. Durée : environ 3h – Boucle de 4 km Public : familles (enfants + 6 ans) Sortie nature proposée par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse et donc subventionnée.

Durée : 3h

Activité organisée par Solen – Guide Nature

Activité organisée par Solen – Guide Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/randonnee-inclusive-entre-foret-et-musee-jean-monnet

Dimanche 12 mars, 15h30
8€ / adulte ; 4€ / enfant (sortie subventionnée par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse)
2023-03-12T15:30:00+01:00 – 2023-03-12T18:30:00+01:00
Nature Sortie nature
Bazoches-sur-Guyonne, Yvelines

