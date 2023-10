Cet évènement est passé Les P’tits Curieux au Paradis 78120 Sonchamp, France Sonchamp Catégories d’Évènement: Sonchamp

Yvelines Les P’tits Curieux au Paradis 78120 Sonchamp, France Sonchamp, 1 juillet 2023, Sonchamp. Les P’tits Curieux au Paradis Samedi 1 juillet, 16h30 78120 Sonchamp, France Tarifs : Adulte 8€ ; Enfant 4€ Samedi 1er juillet 2023 à 14h30 : Les P’tits Curieux au Paradis C’est dans ce petit coin de Paradis (c’est le nom de l’étang) que commencera cette balade familiale ; nous apercevrons peut-être quelques oiseaux d’eau. Nous traverserons des milieux sableux, où s’épanouissent les cicindèles et les fourmilions. Nous nous enfoncerons en forêt pour chercher les anciennes glacières ayant servi à conserver des aliments au frais et nous nous faufilerons à la lisière des bois pour profiter du paysage. Durée : 3h – Boucle de 3 km Public : familles (enfants + 6 ans) Sortie nature proposée par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse et donc subventionnée.

Activité organisée par Solen – Guide Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-p-tits-curieux-au-paradis

