Biodiversité à l'étang d'Or
Samedi 30 septembre, 12h00
78120 Rambouillet, France
Participation libre au bénéfice du CERF78, association des naturalistes de la forêt de Rambouillet (https://www.cerf78.fr/)

La diversité du vivant est un sujet passionnant et peut s’observer également sous nos contrées. A l’occasion du Festiphoto qui aura lieu à Rambouillet du 29 septembre au 1er octobre, je vous propose une balade près d’une jolie zone humide en plein coeur de la forêt de Rambouillet. Nous serons entouré.es d’oiseaux d’eaux et de petits passereaux forestiers, nous pourrons apprécier les insectes encore présents en ce début d’automne et nous regarderons les arbres, les plantes ainsi que les champignons qui poussent dans cet écosystème.

• Durée : environ 3h – Boucle de 5 km

• Public : familles (enfants + 8 ans)

Durée : 2h30

Activité organisée par Solen – Guide Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/biodiversite-a-l-etang-d-or

2023-09-30T12:00:00+02:00 – 2023-09-30T14:30:00+02:00

