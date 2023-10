Cet évènement est passé Nocturne « Nuit de la chouette » 78120 Clairefontaine-en-Yvelines, France Clairefontaine-en-Yvelines Catégories d’Évènement: Clairefontaine-en-Yvelines

Yvelines Nocturne « Nuit de la chouette » 78120 Clairefontaine-en-Yvelines, France Clairefontaine-en-Yvelines, 11 mars 2023, Clairefontaine-en-Yvelines. Nocturne « Nuit de la chouette » Samedi 11 mars, 19h30 78120 Clairefontaine-en-Yvelines, France 8€ / adulte ; 4€ / enfant (sortie subventionnée par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse) –COMPLET–

Il reste de la place pour le mardi 21 mars 2023 à 18h30 « La nuit de la chouette » Samedi 11 mars 2023 à 18h30 « La nuit de la chouette » A la tombée de la nuit, venez découvrir les sources de la Rabette, faire le tour de la roselière et vous enfoncer dans la forêt à la rencontre de la faune nocturne qui se réveille. Dans la pénombre, tous vos sens en alerte, nous assisterons peut-être à l’envol des chauve-souris, nous écouterons le bruit des animaux occupés à une vie nocturne, nous humerons les odeurs mêlées d’humus et de plantes aromatiques. Durée : 2h30 – Boucle d’environ 4 km Public : familles (enfants + 6 ans) Sortie nature proposée par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse et donc subventionnée.

Durée : 3h

Activité organisée par Solen – Guide Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/nocturne-nuit-de-la-chouette 78120 Clairefontaine-en-Yvelines, France 78120 Clairefontaine-en-Yvelines, France Clairefontaine-en-Yvelines 78120 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/nocturne-nuit-de-la-chouette »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/nocturne-nuit-de-la-chouette »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T19:30:00+01:00 – 2023-03-11T22:30:00+01:00

2023-03-11T19:30:00+01:00 – 2023-03-11T22:30:00+01:00 Nature Sortie nature Détails Catégories d’Évènement: Clairefontaine-en-Yvelines, Yvelines Autres Lieu 78120 Clairefontaine-en-Yvelines, France Adresse 78120 Clairefontaine-en-Yvelines, France Ville Clairefontaine-en-Yvelines Departement Yvelines Lieu Ville 78120 Clairefontaine-en-Yvelines, France Clairefontaine-en-Yvelines latitude longitude 48.611257;1.91318

78120 Clairefontaine-en-Yvelines, France Clairefontaine-en-Yvelines Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clairefontaine-en-yvelines/