Fête des lumières au Château de Crépol 780 Chemin de Beaulieu Crépol, 8 décembre 2023, Crépol.

Crépol,Drôme

Avec la participation de la Compagnie MEDUSA, pour une soirée enflammée.

Illuminations – Spectacle et buvette.

2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 20:30:00. EUR.

780 Chemin de Beaulieu Château de Crépol

Crépol 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With the participation of the MEDUSA Company, for a fiery evening.

Illuminations – Show and refreshments

Con la participación de la compañía MEDUSA, para una noche de fuego.

Iluminaciones – Espectáculo y refrescos

Mit der Teilnahme der Compagnie MEDUSA, für einen feurigen Abend.

Illuminationen – Show und Getränkestand

