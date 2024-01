LA NUIT DE LA LECTURE : LA IARA, FILLE DU FLEUVE 78 ue Abbé Bricard Orée d’Anjou, samedi 20 janvier 2024.

Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 17:00:00

fin : 2024-01-20 19:00:00

Conte amérindien à découvrir pour la nuit de la lecture

La Ìara chante ! Et à chaque note, naît de sa bouche une nouvelle espèce qui plonge dans le Fleuve.

Ce spectacle raconte la naissance et l’histoire du fleuve Amazone. Il traverse des contes brésiliens, colombiens, péruviens. On y chante le foisonnement de la vie sortant des eaux. On y chante l’abondance des espèces et les couleurs de la forêt. Mais peu à peu, s’élève des entrailles du fleuve un grondement, murmure d’une colère ancestrale.

Ce conte questionne le lien entre l’Homme et la Nature, à travers de vieilles légendes où le Fleuve est un personnage à part entière.

Production : Les Corbeaux Dynamite

Écriture et interprétation : Noémie Truffaut

Spectacle à partir de 5 ans. Réservation auprès de la ludo-médiathèque ou des bibliothèques d’Orée d’Anjou

.

78 ue Abbé Bricard Ludo-médiathèque

Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-02 par eSPRIT Pays de la Loire