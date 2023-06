Atelier cuisine sauvage 78 Rue Compans Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Atelier cuisine sauvage 78 Rue Compans Paris, 19 novembre 2022, Paris. Atelier cuisine sauvage 19 novembre 2022 – 14 octobre 2023 78 Rue Compans Tarifs : Normal 65€ Après vous avoir présenté ma cueillette du jour, je vous montrerai des techniques de cuisine et vous guiderai dans la réalisation de recettes sauvages ! À la fin de l’atelier nous dégusterons ensemble les différentes préparations. Vous recevrez ensuite un mail avec le détail des plantes utilisées et des recettes réalisées. Objectifs Mettre en éveil tous ses sens pour découvrir les saveurs originales et souvent inconnues des plantes sauvages Apprendre à transformer les plantes sous différentes formes pour les utiliser dans la cuisine de tous les jours Acquérir des bases en cuisine végétale Partir avec des recettes simples à reproduire avec d’autres ingrédients Développer sa créativité en cuisine Le lieu L’atelier cuisine FoodLab se trouve dans le 19ème arrondissement de Paris, près du métro “Place des Fêtes”. C’est un lieu pensé de manière éco-responsable, chaleureux et parfait pour que chacun prenne part à l’élaboration des recettes sauvages. Une cuisine végétale, biologique et de saison ! La cueillette sauvage apporte une dimension encore plus grande à la notion de saisonnalité. Je garantis cette cohérence avec le choix des produits utilisés dans la confection des recettes de l’atelier. Les préparations seront 100% végétales avec des ingrédients intégralement biologiques et de saison. Ma cuisine est colorée et empreinte de diverses influences. Des racines colombiennes, à la nouvelle cuisine française, j’intègre dans mes recettes des plantes sauvages pour les sublimer et vous régaler ! Important Un minimum de 6 participants est requis pour le maintien de l’atelier. L’atelier est adapté à tous les niveaux. Les billets ne sont pas remboursables. Si vous avez un empêchement, vous pourrez donner votre billet á la personne de votre choix !

Durée : 2h30

Activité organisée par Natalia – Animatrice et cheffe

78 Rue Compans
Paris 75019

