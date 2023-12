Atelier bien-être : Cosmétique n°3 78 Rue Bonne Dame Châteauneuf-sur-Loire Catégories d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire

Loiret Atelier bien-être : Cosmétique n°3 78 Rue Bonne Dame Châteauneuf-sur-Loire, 9 février 2024, Châteauneuf-sur-Loire. Châteauneuf-sur-Loire Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-09 17:30:00

fin : 2024-02-09 19:30:00 Atelier cosmétique.

Atelier cosmétique

Vous confectionnerez votre crème hydratante pour le visage ainsi qu’une huile de massage relaxante. EUR.

78 Rue Bonne Dame

Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-20 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS Détails Catégories d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire, Loiret Autres Code postal 45110 Lieu 78 Rue Bonne Dame Adresse 78 Rue Bonne Dame Ville Châteauneuf-sur-Loire Departement Loiret Lieu Ville 78 Rue Bonne Dame Châteauneuf-sur-Loire Latitude 47.865035 Longitude 2.211569 latitude longitude 47.865035;2.211569

78 Rue Bonne Dame Châteauneuf-sur-Loire Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-loire/