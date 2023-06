PRÉSENTATION DU FESTIVAL LITTÉRAIRE ET GÉOGRAPHIQUE ITINÉRANT 78, rue Abbé-Bricard Orée d’Anjou Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Orée-d'Anjou PRÉSENTATION DU FESTIVAL LITTÉRAIRE ET GÉOGRAPHIQUE ITINÉRANT 78, rue Abbé-Bricard Orée d’Anjou, 6 septembre 2023, Orée d'Anjou. Orée d’Anjou,Maine-et-Loire La Maison Julien Gracq présente le programme du festival !.

2023-09-06 à ; fin : 2023-09-06 20:00:00. .

78, rue Abbé-Bricard Drain

Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Maison Julien Gracq presents the festival program! La Maison Julien Gracq presenta el programa del festival Das Maison Julien Gracq stellt das Programm des Festivals vor! Mise à jour le 2023-06-24 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Orée-d'Anjou Autres Lieu 78, rue Abbé-Bricard Adresse 78, rue Abbé-Bricard Drain Ville Orée d'Anjou Departement Maine-et-Loire Lieu Ville 78, rue Abbé-Bricard Orée d'Anjou

78, rue Abbé-Bricard Orée d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oree d'anjou/