Concert de Cédric Psaïla 78 Place Yves Deret Dompierre-sur-Besbre, 17 décembre 2023, Dompierre-sur-Besbre.

Dompierre-sur-Besbre,Allier

Avec humour et humilité, Cédric Psaïla, ce chanteur-paysan nous renvoie à nos désirs d’aventure et à nos racines. Sa vision du monde est la nôtre, emplie d’optimisme et de remises en question, et c’est guitare-voix qu’il se redécouvre seul sur scène..

2023-12-17 17:00:00 fin : 2023-12-17 19:00:00. EUR.

78 Place Yves Deret Café associatif Le Caquetoire

Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



With humor and humility, Cédric Psaïla, the country singer, takes us back to our roots and our desire for adventure. His vision of the world is our own, full of optimism and questioning, and he rediscovers himself alone on stage, guitar-voiced.

Con humor y humildad, Cédric Psaïla, cantante y agricultor, nos devuelve a nuestras raíces y a nuestro deseo de aventura. Su visión del mundo es la nuestra, llena de optimismo y de interrogantes, y es con la voz de la guitarra como se reencuentra a solas en el escenario.

Mit Humor und Bescheidenheit verweist uns Cédric Psaïla, der Sänger und Bauer, auf unsere Abenteuerlust und unsere Wurzeln. Seine Sicht der Welt ist die unsere, erfüllt von Optimismus und Infragestellung, und mit Gitarre und Stimme entdeckt er sich allein auf der Bühne wieder.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire