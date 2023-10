Concert Mexicain La CALANDRIA DUO 78 place Yves-Déret Dompierre-sur-Besbre, 29 octobre 2023, Dompierre-sur-Besbre.

Dompierre-sur-Besbre,Allier

Concert de musique mexicaine avec la Calandria Duo, l’occasion de fêter la des morts « el dia de los muertos » telle qu’au Mexique !.

2023-10-29 17:00:00 fin : 2023-10-29 18:30:00. EUR.

78 place Yves-Déret Café Associatif, le Caquetoire

Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Mexican music concert with the Calandria Duo, an opportunity to celebrate « el dia de los muertos » as it is in Mexico!

Un concierto de música mexicana con el Dúo Calandria, ¡una oportunidad para celebrar « el día de los muertos » como se hace en México!

Ein Konzert mit mexikanischer Musik mit dem Calandria Duo, eine Gelegenheit, den Tag der Toten « el dia de los muertos » zu feiern, wie er in Mexiko gefeiert wird!

