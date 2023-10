ATELIER SOPHRO-CREATIF 78 place Yves-Déret Dompierre-sur-Besbre, 10 octobre 2023, Dompierre-sur-Besbre.

Dompierre-sur-Besbre,Allier

Après un temps de voyage sophronique qui vous mettra en condition d’exploration de votre monde intérieur, vous serez invité à laisser votre inspiration vous guider vers une meilleure connaissance de vous-même.

Ouvert à tous à partir de 15 ans – Gratuit.

2023-10-10 19:00:00 fin : 2023-10-10 20:30:00. .

78 place Yves-Déret Le Caquetoire

Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



After a period of sophronic travel to explore your inner world, you will be invited to let your inspiration guide you towards a better understanding of yourself.

Open to all aged 15 and over – Free of charge

Tras un periodo de relajación, que le pondrá en condiciones de explorar su mundo interior, se le invitará a dejar que su inspiración le guíe hacia una mejor comprensión de sí mismo.

Abierto a mayores de 15 años – Gratuito

Nach einer sophronischen Reise, die Sie in die Lage versetzt, Ihre innere Welt zu erforschen, werden Sie eingeladen, sich von Ihrer Inspiration zu einer besseren Selbsterkenntnis führen zu lassen.

Offen für alle ab 15 Jahren – Kostenlos

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire